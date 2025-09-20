Visite guidée de la maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée de la maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges
Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00
Maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines

Inscription auprès de la maison d’éducation à partir du 25 août

Visitez la maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges située dans un ancien couvent. Aujourd’hui elle accueille un internat public destiné aux descendantes de décorés.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Les Loges – Route d’Achères 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 04 10 40 http://www.legiondhonneur.fr Entièrement reconstruit sous Napoléon III, puis enveloppé de constructions nouvelles en 1962, cet ancien couvent des Augustins abrite depuis près de deux siècles l’une des maisons d’éducation de la Légion d’Honneur, internat de jeunes filles fondé par Napoléon Ier et rattaché à la grande chancellerie de l’ordre. Établissement public, il accueille aujourd’hui en internat 500 élèves de collège – filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite. Pour célébrer la naissance de son fils, futur Louis XIV, à Saint-Germain le 5 Septembre 1638, Anne d’Autriche avait fait élever à proximité de la chapelle de Saint-Fiacre un couvent des Augustins, dont les bâtiments encore debout en 1811 furent destinés par Napoléon Ier à l’internat des orphelines de Madame de Lezeau. Cet orphelinat devint, sous Louis XVIII, en 1816, la troisième Maison d’Éducation de la Légion d’honneur, après Ecouen et Saint-Denis.

