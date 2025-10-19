Visite guidée de la Maison d’église Saint-Paul de la Plaine Église Saint-Paul-de-la-Plaine Saint-Denis

Visite guidée de la Maison d’église Saint-Paul de la Plaine Dimanche 19 octobre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Église Saint-Paul-de-la-Plaine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T14:30:00

Fin : 2025-10-19T16:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

Pour les Journées nationales de l’architecture, visite libre ou guidée de la Maison d’église, conçue en 2014 par Patrick Berger – https://patrickberger.fr/Eglise-Saint-Paul-de-la-Plaine-Saint-Denis

Église Saint-Paul-de-la-Plaine 29 rue du Landy 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 12 32 https://www.saintpauldelaplaine.fr/ https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Paul-de-la-Plaine_de_Saint-Denis [{« link »: « https://patrickberger.fr/Eglise-Saint-Paul-de-la-Plaine-Saint-Denis »}] La Maison d’église Saint-Paul de la Plaine a été consacrée en mai 2014. Elle accueille une chapelle catholique et un espace de rencontre dédié à la vie de quartier et à la fraternité bien au-delà des seules activités cultuelles : activités solidaires, culturelles, amap…etc. Le bâtiment a été réalisé par l’architecte Patrick Berger Station RER B La Plaine Stade de France

Bus 153 (arrêt Pont de Soissons) et 129 (arrêt Murger)

© Église Saint-Paul de la Plaine