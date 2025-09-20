Visite guidée de la Maison des Avocats Maison des Avocats, 36, rue de la Résistance Saint-Étienne

Visite guidée de la Maison des Avocats Maison des Avocats, 36, rue de la Résistance Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison des Avocats Samedi 20 septembre, 09h30 Maison des Avocats, 36, rue de la Résistance Loire

Nombre de places limité (25) pour chaque visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Maison des Avocats

L’art au service de l’industrie

Maison des Avocats, 36, rue de la Résistance 36, rue de la Résistance 42 000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 77 25 74 32 https://hpse.fr [{« type »: « email », « value »: « secretariat.hpse42@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 25 74 32 »}] L’ancienne Chambre de Commerce a été construite en 1821 par Jean-Michel Dalgabio afin d’y abriter la chambre de commerce et d’industrie et la condition des soies. Elle a ensuite été restaurée, entre 1856 et 1875, par Étienne Boisson, puis rehaussée d’un étage en 1892 par Léon Lamaizière. Le plafond de la salle d’honneur a été réalisé par Albert Maignan (allégorie de l’industrie) et comporte plusieurs médaillons exécutés par le peintre Émile Noirot.

Le bâtiment est occupé depuis 1993 par l’ordre des avocats. L’activité florissante des industries stéphanoises nécessite la création d’une Chambre de Commerce en 1833. L’institution, située dans un premier temps à l’Hôtel de Ville, est transférée en 1851 dans les locaux du Palais de la Bourse, construits en 1821 pour abriter la Condition des Soies, dans l’actuelle rue de la Résistance. En 1994, trop à l’étroit, elle s’installe sur l’ancien site de Manufrance, cours Fauriel. L’Ordre des avocats achète alors les locaux.

La salle d’honneur rend hommage aux activités industrielles de la ville. Outre le plafond peint par Albert Maignan, peintre qui se consacre notamment aux thèmes mythologiques et allégoriques, quatre tapisseries représentent les allégories des industries de la houille, de la soie, du fer et du verre. Au pied de l’escalier se trouve un groupe sculpté (réalisé par Jean Hugues en 1898) représentant la métallurgie, la rubanerie et l’armurerie ainsi qu’un chevalement de mine.

Attention : nombre de place limité (25) pour chaque visite. Inscription préalable nécessaire (secretariat.hpse42@gmail.com ou 04 77 25 74 32). Attention : nombre de place limité (25) pour chaque visite. Inscription préalable nécessaire (secretariat.hpse42@gmail.com ou 04 77 25 74 32).

Maison des Avocats

Cliché Serge Marcuzzi