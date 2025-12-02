Visite guidée de la Maison des Canaux Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Des coussins en montgolfière, des luminaires en papier sulfurisé, des sièges en latte de sommier… le mobilier choisi pour aménager l’espace allie aussi design, inventivité et réemploi. La Maison des économies solidaires et innovantes est une vitrine de l’économie circulaire inspirante, notamment pour les secteurs du bâtiment, du mobilier et du textile. Elle est visitée par des acteurs du monde entier !

Lors de cette visite, vous pourrez rencontrer le travail d’artisans et artisanes qui ont su donner une nouvelle vie à des matières destinées à être jetées et apprendre les anecdotes sur la rénovation de ce bâtiment 100 % en économie circulaire.

Venez découvrir un lieu unique entièrement rénové en économie circulaire !

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

https://lescanaux.com/