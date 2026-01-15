Visite guidée De la maison des consuls à l’ Hôtel de Ville Vienne
Visite guidée De la maison des consuls à l’ Hôtel de Ville Vienne mercredi 15 avril 2026.
Visite guidée De la maison des consuls à l’ Hôtel de Ville
Centre Ville Vienne Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-05-27 2026-06-10
Des salons emblématiques aux recoins les plus confidentiels, partez à la découverte de l’Hôtel de Ville.
Centre Ville Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 78 31 54 salle.patrimoine@mairie-vienne.fr
English :
From emblematic salons to the most confidential corners, discover the Hôtel de Ville.
L’événement Visite guidée De la maison des consuls à l’ Hôtel de Ville Vienne a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération