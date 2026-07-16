Visite guidée de la Maison des menhirs des Bondons, Maison des menhirs des Bondons, Les Bondons

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison des menhirs des Bondons 19 et 20 septembre Maison des menhirs des Bondons Lozère

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée de la Maison des menhirs, proposée toutes les 30 minutes par Isabelle Darnas et Cécile Fock-Chow-Tho, du service départemental de la Conservation du patrimoine.

Maison des menhirs des Bondons 74 route de lozérette, 48400 Les Bondons Les Bondons 48400 Lozère Occitanie 04 66 49 66 14 Centre d’interprétation des mégalithes de Lozère

Bar – restaurant Parking VL et bus, vélo

Borne recharge électrique

Espace scénographique en accès libre

Visite commentée de la Maison des menhirs toutes les demi-heures par Isabelle Darnas et Cécile Fock-Chow-Tho du service départemental de la Conservation du patrimoine.

©Cécile Fock-Chow-Tho_CD48