VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS Les Bondons
samedi 19 septembre 2026 · Les Bondons
Informations pratiques
Les Bondons
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS
74 Rte de Lozerette Les Bondons Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée à l’occasion des journées du Patrimoines
Visite toutes les 30 min de 10h30 à 12h puis de 14h à 16h
Durée: 30 min
Visite guidée à l’occasion des journées du Patrimoines
Visite toutes les 30 min de 10h30 à 12h puis de 14h à 16h
Durée: 30 min .
74 Rte de Lozerette Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 60 94 cfock-chow-tho@lozere.fr
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English :
Guided Tour During Heritage Days
Tours every 30 minutes from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
Duration: 30 minutes
L’événement VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS Les Bondons a été mis à jour le 2026-08-17 par Conseil Départemental
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