Informations pratiques

Les Bondons

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS

74 Rte de Lozerette Les Bondons Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée à l’occasion des journées du Patrimoines

Visite toutes les 30 min de 10h30 à 12h puis de 14h à 16h

Durée: 30 min

Visite guidée à l’occasion des journées du Patrimoines

Visite toutes les 30 min de 10h30 à 12h puis de 14h à 16h

Durée: 30 min .

74 Rte de Lozerette Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 60 94 cfock-chow-tho@lozere.fr

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English :

Guided Tour During Heritage Days

Tours every 30 minutes from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

Duration: 30 minutes

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS Les Bondons a été mis à jour le 2026-08-17 par Conseil Départemental