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AGENDA · Les Bondons

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS Les Bondons

samedi 19 septembre 2026 · Les Bondons

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS Les Bondons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
74 Rte de Lozerette
Ville
48400 Les Bondons
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Les Bondons

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS

74 Rte de Lozerette Les Bondons Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée à l’occasion des journées du Patrimoines

Visite toutes les 30 min de 10h30 à 12h puis de 14h à 16h
Durée: 30 min
Visite guidée à l’occasion des journées du Patrimoines

Visite toutes les 30 min de 10h30 à 12h puis de 14h à 16h
Durée: 30 min   .

74 Rte de Lozerette Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 60 94  cfock-chow-tho@lozere.fr

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English :

Guided Tour During Heritage Days

Tours every 30 minutes from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
Duration: 30 minutes

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES MENHIRS Les Bondons a été mis à jour le 2026-08-17 par Conseil Départemental

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