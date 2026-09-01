Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine Rue des Augustins Montmorillon

Informations pratiques

Montmorillon

Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine

Rue des Augustins Devant la Chapelle Saint-Laurent Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’ensemble était un ancien hôpital monastère, fondé aux 11-12e siècles et dont il reste deux édifices majeurs l’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent et l’Octogone. Le 17e siècle voit une reprise complète de l’ensemble et a laissé les magnifiques bâtiments monastiques donnant sur la ville. Au début du 19e siècle, le site devient petit séminaire, jusqu’en 1968. Visite des extérieurs du site (et intérieur pour l’Octogone).

Prévoir bonnes chaussures. Sans réservation.

Visite samedi et dimanche à 10h30, 14h00 et 16h30.

Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Rue des Augustins Devant la Chapelle Saint-Laurent Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne