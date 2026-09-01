Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine Rue des Augustins Montmorillon
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Augustins · Montmorillon
Informations pratiques
Montmorillon
Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine
Rue des Augustins Devant la Chapelle Saint-Laurent Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’ensemble était un ancien hôpital monastère, fondé aux 11-12e siècles et dont il reste deux édifices majeurs l’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent et l’Octogone. Le 17e siècle voit une reprise complète de l’ensemble et a laissé les magnifiques bâtiments monastiques donnant sur la ville. Au début du 19e siècle, le site devient petit séminaire, jusqu’en 1968. Visite des extérieurs du site (et intérieur pour l’Octogone).
Prévoir bonnes chaussures. Sans réservation.
Visite samedi et dimanche à 10h30, 14h00 et 16h30.
Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Rue des Augustins Devant la Chapelle Saint-Laurent Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite guidée de la Maison-Dieu, Journées européennes du patrimoine Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Montmorillon (Vienne)
- Spectacle Very Lost Montmorillon 12 septembre 2026
- Exposition : le langage des oiseaux, Atelier Mélusine, Montmorillon 18 septembre 2026
- Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine Place Régine Deforges Montmorillon 19 septembre 2026
- Exposition L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle Place Régine Deforges Montmorillon 19 septembre 2026
- Jeu découverte « Dans les pas Éléonore l’infirmière » pour enfants, Ancien hôpital de Montmorillon, Montmorillon 19 septembre 2026