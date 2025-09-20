Visite guidée de la Maison dite la Synagogue ou Hôtel de Veau Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau Hérisson

Participation libre

Avant une phase importante de restauration,l’association Hérisson 1300 a le plaisir d’ouvrir les portes de la Maison dîte la Synagogue ou Hôtel de Veau, propriété du Conseil Départemental de l’Allier, et vous fera partager l’aventure humaine liée à cette bâtisse ainsi que le chemin parcouru depuis 2020. Vous pourrez découvrir une charpente de 1299, des décors peints et bien d’autres élèments retraçant le long passé de cette demeure.

Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau 3 Rue de l’abbé Aury 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0652078757 https://www.facebook.com/profile.php?id=100070981065353 [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 07 87 57 »}] Sise dans le bourg médiéval d’Hérisson la maison dite la Synagogue, propriété du Conseil Départemental, vous ouvre ses portes pour les JEP. Rare exemple de bâtit civil médiéval vous découvrirez une charpente de 1299, un décors peint antérieur à 1310 ainsi que des peintures renaissance. PAs d »accés PPRM aux étages

