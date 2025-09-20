Visite guidée de la maison du Bailli et de la maison-tour à inscriptions Maison du Bailli Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Visite guidée de la maison du Bailli et de la maison-tour à inscriptions Maison du Bailli Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la maison du Bailli et de la maison-tour à inscriptions 20 et 21 septembre Maison du Bailli Yonne

Tarif : 5 € | 10 personnes maximum par groupe | Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la maison du Bailli et la maison-tour vous ouvrent leurs portes. Vous pourrez découvrir lors d’une visite guidée les extérieurs, les intérieurs et les charpentes de deux maisons historiques du Moyen Âge et de la Renaissance.

Maison du Bailli 10 Grande Rue, Perreuse, 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 12 49 45 24 La Maison du Bailli date du XVe siècle et la maison-tour à inscriptions du XVIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Paulo Da Silva Moreira