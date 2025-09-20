Visite guidée de la maison du cardinal Jouffroy à Luxeuil-les-Bains Maison du cardinal Jouffroy Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de la maison du cardinal Jouffroy à Luxeuil-les-Bains 20 et 21 septembre Maison du cardinal Jouffroy Haute-Saône

Tarif : 5 € | Veuillez noter que les étages ne sont accessibles que par les escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la maison du cardinal à Luxeuil-les-Bains, lors d’une visite guidée. Cette demeure, édifiée aux XVe et XVIe siècles, possède l’un des plus anciens balcons de pierre suspendus de France. Des départs de visite sont prévus toutes les heures. Vous pourrez accéder aux salons privés, à la façade arrière depuis la cour intérieure et au jardin classique.

Maison du cardinal Jouffroy 53 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 73 46 11 21 – 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Cet hôtel particulier construit au XVe siècle a conservé principalement un caractère gothique avec quelques ajouts à la Renaissance. Vous pourrez accéder aux salons privés, à la façade arrière depuis la cour intérieure et au jardin classique.

