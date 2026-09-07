Visite guidée de la Maison du Clément, La Maison du Clément, Belles-Forêts

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison du Clément 19 et 20 septembre La Maison du Clément Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les richesses de l’architecture lorraine en visitant la Maison du Clément : visite de la maison, atelier d’écriture à la plume, …

‼️: de nombreux escaliers. La visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR).

La Maison du Clément 36 rue des Colombages, 57930 Belles-Forêts Belles-Forêts 57930 Bisping Moselle Grand Est 06 01 79 69 31 https://maisonduclement.jimdo.com/ La Maison du Clément est une maison lorraine à colombages datant de 1750. Elle appartient au Parc naturel régional de Lorraine.

Cette maison traditionnelle a été restaurée avec un souci d’exemplarité, dans le respect des formes, des volumes et des matériaux locaux. Elle est équipée pour accueillir le public scolaire dans de bonnes conditions (outils pédagogiques adaptés, salles dédiées, etc.).

À l’arrière de la maison, le jardin, propice à la détente, présente notamment des plantes médicinales et aromatiques autrefois utilisées, ainsi que des espèces fruitières locales.

Découvrez les richesses de l’architecture lorraine en visitant la Maison du Clément : visite de la maison, atelier d’écriture à la plume, …

©A.Kruch