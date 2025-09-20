Visite guidée de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny
Visite guidée de la Maison du Comté
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Début : 2025-09-20 09:45:00
fin : 2025-09-21 11:00:00
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Visite guidée de l’espace scénographique le samedi et dimanche de 9h45 à 11h30
Uniquement sur réservation
Tarifs spécifiques:
10€/adulte
8€/jeune entre 6 et 18 ans
gratuit pour les moins de 6 ans
Et visite libre tout le week-end de 10h à 18h
La Maison du Comté vous propose un voyage immersif au pays du Comté dans une scénographie tournée vers les cinq sens, le jeu et la coopération.
Dégustation gourmande comprise
Tarifs spécifiques JEP .
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
