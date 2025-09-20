Visite guidée de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny

Visite guidée de la Maison du Comté

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Début : 2025-09-20 09:45:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Visite guidée de l’espace scénographique le samedi et dimanche de 9h45 à 11h30

Uniquement sur réservation

Tarifs spécifiques:

10€/adulte

8€/jeune entre 6 et 18 ans

gratuit pour les moins de 6 ans

Et visite libre tout le week-end de 10h à 18h

La Maison du Comté vous propose un voyage immersif au pays du Comté dans une scénographie tournée vers les cinq sens, le jeu et la coopération.

Dégustation gourmande comprise

Tarifs spécifiques JEP .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

