Visite guidée de la Maison du département des Deux-Sèvres Maison du Département des Deux-Sèvres Niort

Visite guidée de la Maison du département des Deux-Sèvres Maison du Département des Deux-Sèvres Niort samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison du département des Deux-Sèvres Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30 Maison du Département des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Visite gratuite, limitée à 20 personnes par créneau horaire. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez découvrir ce lieu historique niortais, ancienne caserne militaire occupée par des régiments de cavalerie de 1753 à 1919, qui abrite aujourd’hui les services du Département des Deux-Sèvres.

Explorez des espaces rarement accessibles au public (salle des délibérations du Conseil départemental, bureau de la Présidente, ancien manège) et profitez d’une vue imprenable sur Niort.

Une belle occasion de plonger dans le riche patrimoine de notre département !

Maison du Département des Deux-Sèvres Maison du Département Mail Lucie Aubrac, 79000 Niort Niort 79000 Le Vivier Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0517188180 https://www.deux-sevres.fr/ https://www.facebook.com/conseildepartemental79 [{« type »: « link », « value »: « https://prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f132567x132567b84884_fr-VISITE-DE-LA-MAISON-DU-DEPARTEMENT-JOURNEES-EUROPEENNES-DU-PATRIMOINE-Niort.aspx »}] Visite de l’ancienne caserne Du Guesclin qui abrite aujourd’hui les services du Département des Deux-Sèvres

Venez découvrir ce lieu historique niortais, ancienne caserne militaire occupée par des régiments de cavalerie de 1753 à 1919, qui abrite aujourd’hui les services du Département des Deux-Sèvres.

© Département des Deux-Sèvres – V. Pegoraro