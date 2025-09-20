Visite guidée de la Maison du Mouton Journées européennes du Patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée de la Maison du Mouton Journées européennes du Patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison du Mouton Journées européennes du Patrimoine

Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir la Maison du Mouton (Maison du patrimoine) et ses expositions lors des visites guidées d’une durée de 30 minutes sur réservation !

.

Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and (re)discover the Maison du Mouton (Heritage House) and its exhibitions during 30-minute guided tours (booking required)!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie das Maison du Mouton (Haus des Kulturerbes) und seine Ausstellungen bei 30-minütigen Führungen (wieder) entdecken (Reservierung erforderlich!)

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a (ri)scoprire la Maison du Mouton (Casa del Patrimonio) e le sue mostre durante visite guidate di 30 minuti (su prenotazione)!

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a (re)descubrir la Maison du Mouton (Casa del Patrimonio) y sus exposiciones durante visitas guiadas de 30 minutos (previa reserva)

L’événement Visite guidée de la Maison du Mouton Journées européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme