Visite guidée de la maison du parc et quartier de Virieu Maison du Parc du Pilat Pélussin

Visite guidée de la maison du parc et quartier de Virieu Maison du Parc du Pilat Pélussin dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la maison du parc et quartier de Virieu Dimanche 21 septembre, 11h00 Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Plongez au cœur du quartier médiéval de Virieu : son château, sa halle, son bief et un ancien moulinage, aujourd’hui siège de la Maison du parc du Pilat…

Visite guidée du quartier de Virieu possible en autonomie via l’application izi.travel

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez au cœur du quartier médiéval de Virieu : son château, sa halle, son bief et un ancien moulinage, aujourd’hui siège de la Maison du parc du Pilat…

Pilat tourisme