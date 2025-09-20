Visite guidée de la maison du patrimoine Castandétois Maison du Patrimoine Castandétois Castandet

Visite guidée de la maison du patrimoine Castandétois Samedi 20 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine Castandétois Landes

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Terre de poterie et de potiers, Castandet tire sa notoriété de cette activité dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Toutefois, c’est essentiellement au XIXe siècle et jusqu’au quart du XXe que cette activité a atteint son apogée.Les potiers de Castandet fabriquaient en effet tous les ustensiles ménagers résistant au feu : casseroles et cafetières de toutes tailles, bols, assiettes, pots à confit, passoires, fromagers, bouteilles, jattes, bannes, etc…

Une collection retrouvée au fil des années et mise en lumière dans la Maison du Patrimoine Castandétois ouvert depuis 2024. Visite commentée de cette précieuse collection par les membres de l’association des Amis du Patrimoine Castandétois.

Maison du Patrimoine Castandétois Place de l’Eglise, 40270 Castandet Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de tourisme du Pays Grenadois