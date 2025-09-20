Visite guidée de la Maison du Patrimoine La Maison du patrimoine Le Grand-Bornand

limitée à 16 personnes, non accessible aux personnes à mobilité réduite, animaux non acceptés

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Suivez le guide pour découvrir dans ses moindres recoins cette maison du XIXe siècle réaménagée comme à l’époque et percez les secrets de la vie quotidienne avant la modernité ! Visiter la Maison du Patrimoine, c’est plonger dans le quotidien de nos ancêtres, dans un mode de vie rythmé par les saisons et l’activité agropastorale. C’est aussi découvrir ce modèle architectural typique des Aravis et comprendre l’ingéniosité des maisons traditionnelles bornandines.

La Maison du patrimoine 305 route de la patinoire, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 02 79 18 https://www.legrandbornand.com/la-maison-du-patrimoine.html [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.patrimoine-legrandbornand.com/visites-guidees.html »}] Authentique maison et véritable modèle de l’architecture rurale du XIXe siècle, la Maison du patrimoine est le témoin des traditions et des savoir-faire qui forgent l’identité du Grand-Bornand. Parkings à proximité.

