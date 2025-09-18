Visite guidée de la Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Début : 2025-09-18 17:00:00
fin : 2025-09-18 18:00:00
2025-09-18
Partez à la découverte du patrimoine de nos montagnes à travers une visite interactive, pédagogique et ludique.
Rendez vous à la Maison du Patrimoine
Gratuit dans le cadre du mois du Patrimoine. 15 pers max. A partir de 5 ans
Sur réservation 05 62 40 87 86 .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
Discover the heritage of our mountains through an interactive, educational and fun visit.
Meet at the House of Heritage
German :
Entdecken Sie das Kulturerbe unserer Berge durch einen interaktiven, pädagogischen und spielerischen Besuch.
Treffpunkt: Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes)
Italiano :
Scoprite il patrimonio delle nostre montagne attraverso una visita interattiva, educativa e divertente.
Incontro alla Maison du Patrimoine
Espanol :
Descubra el patrimonio de nuestras montañas a través de una visita interactiva, educativa y divertida.
Encuentro en la Maison du Patrimoine
