Visite guidée de la Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Visite guidée de la Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 18 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison du Patrimoine

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 17:00:00

fin : 2025-09-18 18:00:00

Date(s) :

2025-09-18

Partez à la découverte du patrimoine de nos montagnes à travers une visite interactive, pédagogique et ludique.

Rendez vous à la Maison du Patrimoine

Gratuit dans le cadre du mois du Patrimoine. 15 pers max. A partir de 5 ans

Sur réservation 05 62 40 87 86 .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Discover the heritage of our mountains through an interactive, educational and fun visit.

Meet at the House of Heritage

German :

Entdecken Sie das Kulturerbe unserer Berge durch einen interaktiven, pädagogischen und spielerischen Besuch.

Treffpunkt: Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes)

Italiano :

Scoprite il patrimonio delle nostre montagne attraverso una visita interattiva, educativa e divertente.

Incontro alla Maison du Patrimoine

Espanol :

Descubra el patrimonio de nuestras montañas a través de una visita interactiva, educativa y divertida.

Encuentro en la Maison du Patrimoine

L’événement Visite guidée de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de St Lary|CDT65