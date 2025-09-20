Visite guidée de la maison du peuple Guy Môquet Maison des jeunes Guy-Môquet La Courneuve

Visite guidée de la maison du peuple Guy Môquet Maison des jeunes Guy-Môquet La Courneuve samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la maison du peuple Guy Môquet Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Maison des jeunes Guy-Môquet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

En 1965, la ville de La Courneuve construit la maison du peuple Guy Môquet. Pour accompagner le bâtiment, la municipalité commande deux œuvres réalisées entre 1965 et 1967. L’une est un escalier hélicoïdal en acier inoxydable par le ferronnier d’art Raymond Subes qui signe probablement son dernier travail. La seconde, une œuvre monumentale de l’artiste Blasco Mentor « A la conquête du bonheur » couvrant une toile de 400m² se voulant représenter le bonheur en mettant l’humain et la solidarité au cœur. Labellisé patrimoine d’intérêt régional en 2024, les deux œuvres du site seront entièrement restaurées en septembre 2025. À cette occasion quatre visites sont proposées le 20 septembre pour venir découvrir ou redécouvrir ces œuvres sous leur plus beau jour.

Maison des jeunes Guy-Môquet 119 avenue Paul-Vaillant-Couturier 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Quatre-Routes – Rateau Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 10 26 21 18 En 1965, la ville de La Courneuve construit la maison du peuple Guy Môquet. Cette équipement municipal est composé d’une salle de spectacle et d’un dojo. Pour accompagner le bâtiment, la municipalité commande deux œuvres. L’une est un escalier hélicoïdal en acier par le ferronnier d’art Raymond Subes qui signe probablement son dernier travail. La seconde, une œuvre monumentale de l’artiste Blasco Mentor « A la conquête du bonheur » couvrant une toile de 400 m² se voulant représenter le bonheur en mettant l’humain et la solidarité au cœur.

Labellisé patrimoine d’intérêt régional en 2024, les deux œuvres du site seront entièrement restaurées en septembre 2025. Métro 7 – arrêt 08 mai 1945

Rer B – Aubervilliers La Courneuve puis tramway T1 jusqu’au 08 mai 1945

Visite commentée

© Archives de La Courneuve