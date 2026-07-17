Visite guidée de la maison du philosophe, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jean-Jacques Rousseau · Montmorency
Informations pratiques
Visite guidée de la maison du philosophe 19 et 20 septembre Musée Jean-Jacques Rousseau Val-d’Oise
Visite toutes les 30 mn ; 15 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter la maison où vécut Jean-Jacques Rousseau entre 1757 et 1762. C’est dans ce cadre paisible que Jean-Jacques Rousseau rédigea ses œuvres majeures : Julie ou La Nouvelle Héloïse, Émile ou de l’Éducation et Du Contrat Social. Prolongez votre découverte dans le jardin où le philosophe aimait se promener.
Musée Jean-Jacques Rousseau 5 Rue Jean Jacques Rousseau, 95160 Montmorency, France Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 0139648013 https://museejjrousseau.montmorency.fr Maison dans laquelle Jean-Jacques Rousseau vécut de 1757 à 1762
Visite commentée
©Musée Jean-Jacques Rousseau – Ville de Montmorency
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