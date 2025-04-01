Visite guidée de la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-04-01 16:00:00
fin : 2025-06-30 17:00:00
Date(s) :
2025-04-01 2025-07-01 2025-09-01
Venez visiter la Maison éco-paysanne !
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
English :
Come and visit the Maison éco-paysanne!
German :
Besuchen Sie das Öko-Bauernhaus!
Italiano :
Venite a visitare la Maison éco-paysanne!
Espanol :
¡Venga a visitar la Maison éco-paysanne!
L’événement Visite guidée de la Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes