Visite guidée de la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Visite guidée de la Maison éco-paysanne

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-01 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-14 2026-07-01 2026-09-01

Venez visiter la Maison éco-paysanne !

.

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and visit the Maison éco-paysanne!

L’événement Visite guidée de la Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes