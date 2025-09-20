Visite guidée de la Maison Ferrari Maison Ferrari Clamart

Visite guidée de la Maison Ferrari Maison Ferrari Clamart samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison Ferrari 20 et 21 septembre Maison Ferrari Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fondé en 1878, l’Hospice Ferrari est niché dans un écrin de verdure, reflet des goûts paysagers du XIXe siècle. Son architecture s’inspire des constructions hospitalières parisiennes du milieu du XIXe siècle et emprunte au style de la Renaissance italienne. Visite de l’établissement et de son environnement.

Maison Ferrari 1 place Ferrari 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 29 39 39 http://www.ordredemaltefrance.org Hospice construit de 1877 à 1888 par l’architecte Léon Ginain pour la duchesse de Galliera. La chapelle, située au centre des bâtiments, comporte un décor intérieur d’inspiration byzantine (époque justinienne). La buanderie et le château d’eau constituent des bâtiments indépendants, édifiés par l’architecte Prosper Bobin. La buanderie aux façades de brique polychrome et à poutraison, supports et charpente métalliques, est un exemple d’architecture rationaliste de la fin du XIXe siècle. Le château d’eau a été réalisé entièrement en ciment armé par Joseph Monier, inventeur d’un procédé appliqué aux cuves et réservoirs dès les années 1860.

Visite commentée

Ville de Clamart