Visite guidée de la maison Gallé-Juillet – Creil Musée Gallé-Juillet Creil

Visite guidée de la maison Gallé-Juillet – Creil 20 et 21 septembre Musée Gallé-Juillet Oise

Gratuit, Samedi 20/09 et dimanche 21/09, départs : 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h.

Visite guidée de la maison. Visitez ce bel exemple de la vie à la Belle Époque en traversant les différentes pièces de vie d’une famille bourgeoise creilloise, marquée par la Première Guerre mondiale.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Anne-Sophie Flament