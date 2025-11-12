Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche Maison Mantin Moulins

Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Mercredi 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-12-10 19:15:00

2025-11-12

Sous un éclairage entre chien et loup , découvrez l’univers fascinant de la demeure de Louis Mantin.

Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

English :

Discover the fascinating world of Louis Mantin?s home in a light « between dog and wolf ».

German :

Entdecken Sie die faszinierende Welt des Hauses von Louis Mantin.

Italiano :

Scoprite l’affascinante mondo della casa di Louis Mantin da una prospettiva « cane-mangia-cane ».

Espanol :

Descubra el fascinante mundo de la casa de Louis Mantin desde la perspectiva de un « perro come perro ».

