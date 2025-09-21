Visite guidée de la maison mère « des sœurs de la sagesse » Point Info Tourisme de Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Laurent-sur-Sèvre

Visite guidée de la maison mère « des sœurs de la sagesse » Point Info Tourisme de Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Laurent-sur-Sèvre dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la maison mère « des sœurs de la sagesse » Dimanche 21 septembre, 14h30 Point Info Tourisme de Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée

Sur inscription, nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:45:00

Venez découvrir l’histoire de cette congrégation et ses missions.

Point Info Tourisme de Saint-Laurent-sur-Sèvre Place Grignion de Montfort 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee-mb-prestataire.for-system.com/f130346_fr-.aspx »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Saint-Laurent-sur-Sèvre