Visite guidée de la Maison Mousse à Hérisson Maison Mousse Hérisson

Visite guidée de la Maison Mousse à Hérisson 20 et 21 septembre Maison Mousse Allier

5€ plein tarif, 1/2 pour les étudiants. Gratuit pour scolaires de moins de 12 ans et minima sociaux. Groupe de 15 personnes maximum pour les visites.Non accessible pour personnes en situation de handicap dans les combles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée sur réservation (0672720714) par tranche horaire de 10h à 17h et par groupe de 15.personnes.

Concert de mandoline en soirée.

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0781234147 http://www.la-maison-mousse.com Ancien hôtel particulier des ducs de Bourbon (14é »me siècle). lié à la forteresse médiévale de Hérisson pour son histoire.

acquis en 1993 par son actuel propriétaire, en péril, a fait l’objet d’une restauration remarquable..

Journées européennes du patrimoine 2025

Bardot Françoise