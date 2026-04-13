Visite guidée de la maison-musée, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Visite guidée de la maison-musée 3 mai et 7 juin Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Remontez le temps en compagnie de Gin’Steve, guide conférencier : direction le XIXe siècle ! Après une première escale musicale dans l’auditorium, la visite se poursuit de pièce en pièce, d’anecdote en anecdote, pour vous immerger dans le quotidien d’une famille du XIXᵉ siècle et retracer la vie trépidante d’Hector Berlioz, compositeur romantique.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

Visite guidée du 1 er dimanche du mois Visite Musée

Club photo, MJC La Côte Saint-André