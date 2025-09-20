Visite guidée de la maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre Montgesty

Visite guidée de la maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre 20 et 21 septembre Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre Lot

Gratuit. Sans réservation. Visites à la demande tout au long de l’après-midi.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de la maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre

Un lieu de mémoire au cœur du Quercy

Découvrez la maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre, située au Puech, hameau de Montgesty.

De pur style quercynois, cette ancienne ferme familiale offre un témoignage authentique de la vie rurale d’autrefois.

Jean-Gabriel Perboyre, être d’exception, y est né avant de devenir missionnaire lazariste, puis martyr en Chine. Il est reconnu comme le premier saint de Chine, canonisé pour son engagement spirituel et son dévouement.

Une visite émouvante sur les traces d’un homme remarquable, ancré dans l’histoire locale et universelle.

Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboyre 1625 route du Puech, 46150 Montgesty Montgesty 46150 Lot Occitanie 05 65 53 73 34

Découvrez la maison de ce missionnaire et martyr, une belle ferme du XVIIIe siècle : la visite présente l’origine de la maison et les différentes étapes de sa vie, complétée par un film de 20 minutes.

Entrée libre, accès limité à 10 personnes à la fois. Aire de parking à l’entrée de la propriété.

© Simone Saint-Aubert