Visite guidée de la maison natale d’Hippolyte Bayard, Maison natale Hippolyte Bayard, Breteuil

Informations pratiques

Visite guidée de la maison natale d’Hippolyte Bayard Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison natale Hippolyte Bayard Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Première ouverture au public de la maison natale de l’un des pionniers de la photographie en France, Hippolyte Bayard (1801-1887). La visite commentée restituera la maison dans son environnement patrimonial ancien à Breteuil, et rappellera le rôle essentiel tenu par cette maison et son jardin dans la vocation photographique du jeune Bayard. Les espaces intérieurs du rez-de-chaussée, bien préservés depuis le XIXe siècle, offriront la présentation de deux expositions.

Maison natale Hippolyte Bayard 4, place Bayard, 60120 BRETEUIL Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France 06 12 65 51 22 Maison natale d’Hippolyte Bayard (1801-1887), inventeur en France de la reproduction photographique sur papier sensible, en 1839. Outre son importance comme lieu de mémoire, cette maison, inscrite parmi les Monuments historiques, présente un grand intérêt architectural. La plus ancienne maison de Breteuil actuellement conservée, elle se caractérise par une belle façade à colombages du début du XVIIIe siècle. Son rez-de-chaussée a conservé ses dispositions de l’époque d’Hippolyte Bayard, qui a réalisé plusieurs photographies de cette maison en 1845.

Première ouverture au public de la maison natale de l’un des pionniers de la photographie en France, Hippolyte Bayard (1801-1887). La visite commentée restituera la maison dans son environnement à et…