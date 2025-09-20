Visite guidée de la Maison Nicéphore Niépce Maison Nicéphore Niepce – Musée de la photographie Saint-Loup-de-Varennes

Visite guidée de la Maison Nicéphore Niépce Maison Nicéphore Niepce – Musée de la photographie Saint-Loup-de-Varennes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Maison Nicéphore Niépce 20 et 21 septembre Maison Nicéphore Niepce – Musée de la photographie Saône-et-Loire

Tarif : 5 € | Enfants : 2,50 € | Entrée gratuite pour les étudiants, chômeurs et personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la maison où la toute première photo du monde fut réalisée en 1824 par l’inventeur de la photographie : Nicéphore Niépce.

Lors de la visite guidée, vous allez revivre cette histoire en ces lieux. Vous pourrez manipuler la reconstitution exacte du premier appareil photo au monde et observer les héliographies réalisées par un chercheur du CNRS selon les procédés originaux de l’inventeur : images au bitume de Judée et à l’essence de lavande sur verre, cuivre, étain, argent.

Une copie fidèle du vélocipède que Niépce utilisait sur les chemins du village sera à votre disposition pour vous exercer autour de la propriété.

La Maison Nicéphore Niépce est financée par Spéos, L’école photo-vidéo internationale.

Maison Nicéphore Niepce – Musée de la photographie 2 Rue Nicéphore Niepce, 71240 Saint-Loup-de-Varennes, France Saint-Loup-de-Varennes 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33140091858 https://bicentennial-of-photography.org La Maison Musée Nicéphore Niépce est l’endroit où la toute première photo au monde fut prise par l’inventeur de la photographie lui-même : Nicéphore Niépce. La Maison présente, entre autres, le plus ancien atelier et laboratoire photographique existant à l’heure actuelle. Ce patrimoine mondial est préservé par l’école de photographie Spéos, labellisé Maisons des Illustres par le ministère de la Culture, sous le parrainage de l’Académie des sciences & de l’Académie des beaux-arts.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la maison où la toute première photo du monde fut réalisée en 1824 par l’inventeur de la photographie : Nicéphore Niépce.

© Maison Nicéphore Niépce-Spéos