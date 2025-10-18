Visite guidée de la maison passive et écologique Maison positive archibionature Saint-Vallier-de-Thiey
Visite guidée de la maison passive et écologique Samedi 18 octobre, 14h30 Maison positive archibionature Alpes-Maritimes
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T15:00
Fin : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T15:00
Visite guidée de la maison passive et écologique.
Nous vous proposons la visite guidée et commentée de la maison Archibionature.
Au programme:
– principes bioclimatiques
– caractéristique des maisons passives et écologiques
– maison bois
– matériaux biosourcés
– production solaire photovoltaïque
– récupération d’eau pluviale
– menuiseries triples vitrages
– protection des surchauffes d’été
– ventilation double flux
– puits canadien
– production ESC sur air extrait
– matériaux naturels
– inertie thermique
Une visite explicative démarrera à 14h30, suivi d’un temps de questions réponses et discussion.
Accès:
» Archibionature «
A 15 mn de l’arrêt de bus village.
Place de stationnement disponible le long du chemin Collet Assou
