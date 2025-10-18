Visite guidée de la maison passive et écologique Maison positive archibionature Saint-Vallier-de-Thiey

Visite guidée de la maison passive et écologique Samedi 18 octobre, 14h30 Maison positive archibionature Alpes-Maritimes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T15:00

Fin : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T15:00

Visite guidée de la maison passive et écologique.

Nous vous proposons la visite guidée et commentée de la maison Archibionature.

Au programme:

– principes bioclimatiques

– caractéristique des maisons passives et écologiques

– maison bois

– matériaux biosourcés

– production solaire photovoltaïque

– récupération d’eau pluviale

– menuiseries triples vitrages

– protection des surchauffes d’été

– ventilation double flux

– puits canadien

– production ESC sur air extrait

– matériaux naturels

– inertie thermique

Une visite explicative démarrera à 14h30, suivi d’un temps de questions réponses et discussion.

Accès:

» Archibionature «

A 15 mn de l’arrêt de bus village.

Place de stationnement disponible le long du chemin Collet Assou

Maison positive archibionature 5a chemin Collet assou 06460 Saint-Vallier-de-Thiey Saint-Vallier-de-Thiey 06460 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 62 72 15 23 http://www.archibionature.fr

©jérôme bernard archibionature