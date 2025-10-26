Visite guidée de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen
Visite guidée de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28
Découvrez la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, ce centre d’interprétation du patrimoine dédié aux arts et traditions populaires alsaciens et à la vie rurale du début du 20ème siècle, avec un guide bénévole de l’association des Amis de la Maison Rurale. .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
English :
Discover the Maison Rurale de l’Outre-Forêt, a heritage interpretation center dedicated to Alsatian folk arts and traditions and to rural life in the early 20th century.
German :
Entdecken Sie das Maison Rurale de l’Outre-Forêt, dieses Zentrum zur Interpretation des Kulturerbes, das den elsässischen Volkskünsten und Traditionen sowie dem Landleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewidmet ist.
Italiano :
Scoprite la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, un centro di interpretazione del patrimonio dedicato alle arti e alle tradizioni popolari alsaziane e alla vita rurale all’inizio del XX secolo.
Espanol :
Descubra la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, un centro de interpretación del patrimonio dedicado a las artes y tradiciones populares alsacianas y a la vida rural de principios del siglo XX.
