Visite guidée de la Maison Rurale en alsacien Kutzenhausen

Visite guidée de la Maison Rurale en alsacien Kutzenhausen jeudi 2 octobre 2025.

Visite guidée de la Maison Rurale en alsacien

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

(Re)découvrez la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, ce centre d’interprétation du patrimoine !

(Re)découvrez la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, ce centre d’interprétation du patrimoine ! Plongez dans la vie d’autrefois (1920-1950) en visitant une maison à colombage, de la cave au grenier, et immergez vous dans les traditions alsaciennes. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

(Re)discover the Maison Rurale de l’Outre-Forêt, a heritage interpretation center!

German :

(Wieder-)Entdecken Sie das Maison Rurale de l’Outre-Forêt, dieses Zentrum zur Interpretation des Kulturerbes!

Italiano :

(Ri)scoprite la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, un centro di interpretazione del patrimonio culturale!

Espanol :

(Re)descubra la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centro de interpretación del patrimonio

L’événement Visite guidée de la Maison Rurale en alsacien Kutzenhausen a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte