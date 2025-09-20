Visite guidée de la Manufacture Henri Privat Manufacture Henri Privat Prades

Visite gratuite exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine

Réservation obligatoire – places limitées à 50 personnes par visite

Groupes de 10 à 50 personnes acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

À la découverte d’une tradition d’exception – Le Grenat catalan

Plongez dans l’univers du Grenat catalan à travers une visite vivante et instructive.

Au programme :

Écomusée : exposition d’anciens outils illustrant les savoir-faire liés à la fabrication traditionnelle du bijou catalan

Mine reconstituée : l’histoire du grenat catalan, de l’Antiquité aux temps modernes, et les techniques successives de fabrication

Ateliers de la Manufacture : immersion dans les coulisses avec démonstration des étapes de création : fonderie, travail de la cire, mise en forme des métaux précieux…

Une rencontre unique avec les artisans passionnés de la Manufacture Henri Privat

Durée de la visite guidée : 50 minutes

Manufacture Henri Privat 62 avenue Guy Malé, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie

Vivez une expérience rare : entrez dans le monde de la joaillerie ! La Manufacture Henri Privat, entreprise familiale fondée en 1945, organise des visites, où vous découvrirez l’histoire du Grenat Catalan, la spécificité des techniques de fabrication et les différentes étapes à réunir pour créer ces bijoux traditionnels catalans.

Une visite vivante, pédagogique et interactive, qui allie modernité et contacts humains : hologramme, vidéo, présence et explications de M. Privat père ou fils vous permettront de mesurer ce très remarquable et unique savoir-faire*.

Vous assisterez, en direct, devant les ateliers, au travail des artisans d’Art. Ils vous montreront toutes les étapes de la fabrication, puisque la Manufacture Henri Privat réalise ses bijoux de A à Z dans ses murs. Ils répondront à vos questions et partageront avec vous la passion de leur métier !

*La Manufacture a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant qui distingue des entreprises aux savoir-faire artisanaux d’excellence ! Par route de Perpignan suivre N 116 direction Andorre. Bus ligne 200, 240, 260 arrêt : Maison des entreprises, 1er rond-point à l’entrée de Prades (en venant de Perpignan) ou le 3e (en venant d’Andorre).

