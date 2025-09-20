Visite guidée de la Marbrerie Ravit scierie hydraulique Marbrerie Ravit scierie hydraulique Livron-sur-Drôme

Visite sur inscription, maximum 20 visiteurs par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

En 1836, l’entreprise travaillait en utilisant l’eau de la Drôme qui était déviée et qui faisait de l’énergie pour alimenter les châssis, c’était une scierie hydraulique. Avec la révolution industrielle les choses ont changé peu à peu, les châssis ont disparus, le sciage primaire a été arrêté pendant quelques années puis ré-installé.

Pendant cette visite, nous partirons du lieu où le canal prend son eau puis nous le suivrons pour arriver à la roue encore en fonctionnement. La visite permettra de voir les installations anciennes et actuelles.

Marbrerie Ravit scierie hydraulique Rue de la Marbrerie – 26250 Livron sur Drôme Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0622759261 https://marbrerie-ravit.com/ https://www.facebook.com/MarbrerieRavit/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@marbrerie-ravit.com »}] marbrerie familiale, une scierie hydraulique en activité à Livron sur Drôme depuis 1836

