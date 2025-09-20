Visite guidée de la médiathèque de Poitiers : une architecture remarquable Médiathèque François-Mitterrand Poitiers

Visite guidée de la médiathèque de Poitiers : une architecture remarquable Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne

Gratuit. Sans réservation.

️ La médiathèque de Poitiers : une architecture remarquable

Plongez dans les coulisses de la médiathèque François-Mitterrand lors d’une visite guidée exceptionnelle menée par ses architectes Laurent Beaudouin et Sylvain Giacomazzi, accompagnés de Jean-Marie Compte, conservateur général des bibliothèques et ancien directeur de l’établissement (1990–2001).

Une occasion unique de découvrir les secrets de la conception architecturale de ce lieu emblématique de Poitiers.

Samedi 20 septembre

11h00 – 12h30

Médiathèque François-Mitterrand 4 Rue de l'Université, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine La médiathèque François-Mitterrand est implantée dans le centre-ville médiéval de Poitiers. L'architecture moderne du bâtiment est réalisée par Sylvain Giacomazzi et Hervé Beaudouin. Elle fut inaugurée en septembre 1996. La surface accessible au public est de 5 000 m2, répartie sur 3 niveaux. Parking. Bus.

© Médiathèque François-Mitterrand (Grand Poitiers)