Visite guidée de la microbrasserie OCTA & dégustation Octa Microbrasserie Clohars-Carnoët

Visite guidée de la microbrasserie OCTA & dégustation

Octa Microbrasserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 17:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Plongez dans l’univers de notre microbrasserie à Clohars-Carnoët et découvrez les coulisses de la fabrication de nos bières artisanales.

Pendant 1 heure, nous vous ferons découvrir notre brasserie, notre matériel, nos matières premières et les différentes étapes du brassage du malt au verre. Nous vous expliquerons également notre approche des bières modernes et houblonnées.

La visite se terminera par une dégustation commentée de 3 styles de bières différents, pour explorer les arômes et comprendre les spécificités de chaque style. .

Octa Microbrasserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 42 67 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de la microbrasserie OCTA & dégustation

L’événement Visite guidée de la microbrasserie OCTA & dégustation Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS