Visite guidée de la miellerie Rossfeld

Visite guidée de la miellerie Rossfeld samedi 23 août 2025.

Visite guidée de la miellerie

5a rue du château Rossfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 14:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

La miellerie de Rossfeld vous accueille pour une découverte riche et gourmande.

La miellerie vous ouvre ses portes pour une expérience à la fois instructive et savoureuse découvrez le fonctionnement de l’atelier, les méthodes de travail ainsi que les techniques utilisées pour produire le miel 0 .

5a rue du château Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 benfeld@grandried.alsace

English :

The Rossfeld honey factory welcomes you for a rich and tasty discovery.

German :

Die Honigfabrik von Rossfeld empfängt Sie zu einer reichhaltigen und leckeren Entdeckungsreise.

Italiano :

La fabbrica di miele di Rossfeld vi accoglie per una scoperta ricca e gustosa.

Espanol :

La fábrica de miel Rossfeld le da la bienvenida para un descubrimiento rico y sabroso.

L’événement Visite guidée de la miellerie Rossfeld a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme du Grand Ried