Visite guidée de la Mine argentifère de la Rodde Mine de la Rodde Ally

Visite guidée de la Mine argentifère de la Rodde 20 et 21 septembre Mine de la Rodde Haute-Loire

Tarif adulte : 5€ – Tarif enfant : 4€

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez à la découverte de la Mine de la Rodde, un site exceptionnel d’extraction d’antimoine, d’argent et de plomb, exploité dès l’époque gallo-romaine puis remis en activité à l’époque moderne.

Au fil de votre visite, plongez dans l’histoire d’une mine unique en son genre, initiez-vous à la géologie et vivez l’expérience d’un véritable mineur d’Ally.

Mine de la Rodde Ally 43380 Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 51 54 43 69 http://www.surleplateaudally.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100092328171542;https://www.instagram.com/surleplateaudally/ Parking au niveau du Hameau de Montrome, vous êtes prié de descendre la piste de 600 m à pied

© Association Action Ally 2000