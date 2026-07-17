Visite guidée de la minoterie, Le moulin de Porchères, Porchères

Informations pratiques

Visite guidée de la minoterie 18 – 20 septembre Le moulin de Porchères Gironde

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur de la pierre et de l’eau, observez, écoutez et partagez votre intérêt pour le patrimoine.

Au programme : visite commentée de la minoterie et conférence consacrée à la pierre et aux bâtisseurs de moulins.

Le moulin de Porchères 1679 route de l’Entre deux Mers, 33660 Porchères Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)557408660 http://lemoulindeporcheres.fr

Au coeur de la pierre et de l’eau, observez, écoutez et partagez votre élan pour le patrimoine.

©moulindeporcheres