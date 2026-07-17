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AGENDA · Porchères

Visite guidée de la minoterie, Le moulin de Porchères, Porchères

vendredi 18 septembre 2026 · Le moulin de Porchères · Porchères

Visite guidée de la minoterie, Le moulin de Porchères, Porchères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le moulin de Porchères
Adresse
1679 route de l'Entre deux Mers, 33660 Porchères
Ville
33660 Porchères
Département
Gironde
Tarif
Tarif préférentiel.

Visite guidée de la minoterie 18 – 20 septembre Le moulin de Porchères Gironde

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur de la pierre et de l’eau, observez, écoutez et partagez votre intérêt pour le patrimoine.
Au programme : visite commentée de la minoterie et conférence consacrée à la pierre et aux bâtisseurs de moulins.

Le moulin de Porchères 1679 route de l’Entre deux Mers, 33660 Porchères Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)557408660 http://lemoulindeporcheres.fr
Au coeur de la pierre et de l’eau, observez, écoutez et partagez votre élan pour le patrimoine.

©moulindeporcheres