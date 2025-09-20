Visite guidée de la Mosquée Al Mohsinine Mosquée Al Mohsinine Roanne

Visite guidée de la Mosquée Al Mohsinine 20 et 21 septembre Mosquée Al Mohsinine Loire

Gratuite, à tout public, sans limite de place, sans limite d’âge

Début : 2025-09-20T10:40:00 – 2025-09-20T12:40:00

Fin : 2025-09-21T14:20:00 – 2025-09-21T16:20:00

C’est une invitation, pour tout public, à venir visiter l’édifice religieux musulman de Roanne. La visite est guidée et commentée, abordant plusieurs thèmes, et incluant une pause collation traditionnelle (thé, gâteaux traditionnels…), organisée par groupes.

Mosquée Al Mohsinine 40 Rue Pierre Dépierre 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 07 49 27 77 18 https://wa.me/33749277718 Un édifice religieux, créé dans les années 1990, est une transformation d’une ancienne usine de fabrication de cyan. Il reflète une ambiance culturelle arabo-musulmane et est proposé à la visite avec un accompagnement guidé et commenté. Situé à proximité du centre-ville de Roanne (point de correspondance de toutes les lignes de bus), avec un parking à proximité, un accès PMR, ouvert à tout public et gratuit

