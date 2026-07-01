Visite guidée de la mosquée de Décines, Le centre interculturel de Décines, Décines-Charpieu

Informations pratiques

Visite guidée de la mosquée de Décines 19 et 20 septembre Le centre interculturel de Décines Métropole de Lyon

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Mosquée de Décines ouvre ses portes au grand public et invite les visiteurs à découvrir un lieu souvent connu de l’extérieur mais rarement exploré de l’intérieur.

Bien plus qu’un lieu de prière, la mosquée est également un espace culturel, éducatif et associatif qui accueille tout au long de l’année de nombreuses activités destinées à différents publics.

Des visites guidées seront proposées en continu tout au long de la journée. Organisées en petits groupes au fil des arrivées, elles permettront de découvrir l’architecture du bâtiment, les principaux espaces qui le composent, ainsi que les différentes activités qui y sont organisées.

Les visiteurs pourront également parcourir une exposition photographique consacrée aux mosquées de France et du monde. À travers une sélection d’images, cette exposition mettra en lumière la richesse et la diversité des architectures musulmanes à travers les époques, les pays et les cultures.

Enfin, un espace convivial permettra aux visiteurs de prolonger leur découverte autour d’un thé à la menthe et de quelques douceurs offertes. Ce temps d’échange sera l’occasion de rencontrer des membres de l’association, de poser librement des questions et de découvrir la place qu’occupe aujourd’hui une mosquée dans la vie locale.

Cette journée a pour vocation de favoriser la découverte du patrimoine, la transmission des connaissances et le dialogue entre les habitants dans un esprit d’ouverture, de respect et de convivialité.

Le centre interculturel de Décines 9 RUE SULLY, 69150 Décines Décines-Charpieu 69150 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 16 46 19 79 http://www.lecid.eu Le CID est un espace d’échanges et d’apprentissage, qui s’exprime à travers de nombreuses manifestations cultuelles, culturelles et éducatives. T3, Bus 67, 16, 79

La Mosquée de Décines ouvre ses portes au grand public et invite les visiteurs à découvrir un lieu souvent connu de l’extérieur mais rarement exploré de l’intérieur.

© le cid