Visite guidée de la mosquée El Aksa, Mosquée Ambérieu El aksa, Ambérieu-en-Bugey
dimanche 20 septembre 2026 · Mosquée Ambérieu El aksa · Ambérieu-en-Bugey
Informations pratiques
Visite guidée de la mosquée El Aksa Dimanche 20 septembre, 14h30 Mosquée Ambérieu El aksa Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mosquée El Aksa d’Ambérieu-en-Bugey propose de découvrir la mosquée de l’intérieur, son histoire, son architecture, ses espaces et son rôle dans la vie locale.
Mosquée Ambérieu El aksa 190 rue Berthelot, 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0617523877
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mosquée El Aksa d’Ambérieu-en-Bugey propose de découvrir la mosquée de l’intérieur, son histoire, son architecture, ses espaces et son rôle la…
©Mosquée Ambérieu El aksa
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