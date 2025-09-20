Visite guidée de la mosquée Essalam à Chalon-sur-Saône Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite guidée de la mosquée Essalam à Chalon-sur-Saône Samedi 20 septembre, 15h30 Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mosquée de Chalon-sur-Saône vous ouvre ses portes pour découvrir les pratiques de l’islam.

Mosquée Essalam de Chalon-sur-Saône 13 rue de Bourgogne 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 43 45 65 Centre musulman cultuel et culturel. Facile d’accès en voiture et transport en commun.

© Mosquée Essalam