Visite guidée « De la motte castrale au château » Samedi 20 septembre, 14h30 Tour Ripert Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

De l’aménagement de mottes pour les premières tours féodales au développement des châteaux forts, les deux visites guidées et l’exposition de panneaux présenteront l’évolution architecturale des installations fortifiées. La tour Ripert sera visitée et commentée à cette occasion. Au château de Simiane, la salle des maquettes servira également de support aux explications. Le site permettra aussi d’évoquer l’évolution des châteaux après la période médiévale.

– un premier rendez-vous est proposé à l’entrée de la Tour Ripert à 14h30,

– puis, un second rendez-vous à l’entrée du Château de Simiane à 16h.

Tour Ripert Cours Tivoli, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490350471 https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/tour-ripert La Tour Ripert, dite “Tour de l’horloge” des valréassiens est le donjon du Château Ripert qui n’existe plus aujourd’hui. C’est une tour carrée de 17m de haut et d’environ 7m de côté, qui offre une vue à 360° sur le paysage environnant.

Mairie de Valréas