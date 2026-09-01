Visite guidée de La Motte-Chalancon Place de la Fontaine La Motte-Chalancon

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Fontaine · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Visite guidée de La Motte-Chalancon

Place de la Fontaine Ancien cimetière La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, à 10h : Visite du village historique par Jean-Claude Daumas.

Rendez-vous place de l’ancien cimetière.

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Place de la Fontaine Ancien cimetière La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 23 58 88 jean-claude.daumas@gmail.com

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English :

As part of Heritage Days, 10 a.m.: Tour of the historic village led by Jean-Claude Daumas.

Meet at the old cemetery square.

L’événement Visite guidée de La Motte-Chalancon La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois