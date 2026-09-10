Visite guidée de la nécropole mégalithique de Tusson, Nécropole Mégalithique de Tusson, Tusson

Informations pratiques

Visite guidée de la nécropole mégalithique de Tusson Samedi 19 septembre, 15h00 Nécropole Mégalithique de Tusson Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Méconnue, la nécropole mégalithique néolithique de Tusson, en Charente, est un site architectural majeur du milieu du Ve millénaire avant notre ère.

Cinq monuments sont encore visibles aujourd’hui, dont trois tumulus géants. Quatre d’entre eux, propriétés de l’État, font l’objet d’une attention particulière afin d’assurer leur préservation et leur valorisation.

Lors d’une visite guidée, venez découvrir ces impressionnants mausolées funéraires de la période néolithique. L’un d’eux compte parmi les plus importants monuments mégalithiques d’Europe. Les derniers résultats des recherches scientifiques menées par Vincent Ard et son équipe seront également présentés au fil de la visite.

La découverte se clôturera par un moment culturel avec la compagnie Batucada.

Cette animation est proposée par l’association MégaNéo.

Nécropole Mégalithique de Tusson Parking du tumulus du Vieux-Breuil, 16140 Tusson Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine 0650136209 Accès en voiture, fléché à partir de l’église du village de Tusson.

Partiellement adapté aux personnes à mobilité réduite

Méconnue, la nécropole mégalithique néolithique de Tusson en Charente est un site architectural majeur du milieu du cinquième millénaire avant notre ère.

© commune de Tusson