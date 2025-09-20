Visite guidée de la nécropole mégalithique néolithique de Tusson Nécropole Mégalithique de Tusson Tusson

Visite guidée de la nécropole mégalithique néolithique de Tusson Samedi 20 septembre, 10h00 Nécropole Mégalithique de Tusson Charente

Chaussures de sport ou de randonnée fortement conseillées. Gratuit. Sans réservation.

Visite découverte guidée d’environ 1h30 de la nécropole mégalithique de Tusson avec ses tumulus géants dont le Gros-Dognon, l’un des trois monuments les plus imposants d’europe pour la période néolithique.

Vous découvrirez les derniers aménagements réalisés sur le monument du Petit Dognon qui mettent en évidence son architecture interne.

Lors de la déambulation, les derniers résultats scientifiques des recherches menées autour de cette nécropole vous seront restitués.

Lors de cette visite vous découvrirez les résultats des recherches menées sur ce site et les derniers aménagements qui mettent en valeur l’architecture interne en pierres sèches de l’un d’entre eux. Accès en voiture, fléché à partir de l’église du village de Tusson.

Partiellement adapté aux personnes à mobilité réduite

© Vincent Ard